東京奧運｜滑浪風帆鄭俊樑守住第8 仍列亞洲第一

在日本神奈川縣舉行的東京奧運滑浪風帆及帆船項目，香港代表鄭俊樑在次日3場表現稍不及之前，分別以第12、9及11名完成第4至6場賽事，但排名暫時仍保持第8位，仍是亞洲排名最高。

滑浪風帆男子RS:X賽今日(26日)換轉在下午舉行，鄭俊樑首日完成後雖然暫列第8，不過在第4場的比賽，開賽只排第11，最後僅以第12名完成。到第5場的比賽，鄭俊樑開賽雖然先排第10，但之後曾上過第5位，最後亦以第9名完成。

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而至第6場，雖然開賽鄭俊樑只排第13，但是逐漸力追之下，終以第11名完成。在完成6場比賽之後，鄭俊樑以39分暫列第8位，與另外兩名選手暫時同分。

洛雅怡暫列第35

至於帆船女子雷射型的洛雅怡則在第二日的兩場比賽，分別取得第37名及第22名的成績，暫列第35位。鄭俊樑與陳晞文將會在明日休戰，而洛雅怡仍會有兩場的比賽。