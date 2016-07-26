東京奧運｜潛艇式發球對深蹲式接球 乒乓球男單變「枱底奇乒」

各類好手於東京奧運施展渾身解數，日前一場乒乓球賽事更由枱面打到枱底。前日(28日)上演的乒乓球男單八強，由德國選手Dimitrij Ovtcharov大戰巴西的Hugo Calderano，賽事中出現有趣一幕，發球時兩名選手均蹲身迎戰，彷彿在枱底打波。

原來這對「枱底奇乒」有獨特的打波技巧，身穿黑衣的Dimitrij Ovtcharov習慣潛水艇式發球，而黃色衫的Hugo Calderano則慣常以深蹲接球。有網民形容情境搞笑，戲言兩位選手到底能否看到對方，亦有網民為他們配上對白「喂！揾到個波未？」

該場賽事最終由Dimitrij Ovtcharov以局數4:2勝出。而他將於香港時間今晚7時與中華台北的林昀儒力爭銅牌。

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