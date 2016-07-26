東京奧運｜澳洲泳手展示選手村紀念品 3,000蚊件外套最吸引外國網友

東京奧運後，各國運動員陸續回國，大部份都需要接受隔離。其中為澳洲贏得1金1銅的女泳手Emily Seebohm就在社交網絡展示自己在選手村購買的「戰利品」，當中她更直言一件價值39,600日元（約2,988港元）有刺繡的Bomber Jacket更大獲好評。

Emily Seebohm在今屆奧運於女子100米背泳取得銅牌，在女子4x100米接力贏得金牌。她日前就在隔離期間展示於選手村所買的紀念品。當中包括4件為父親及朋友購買的T裇、印有東奧標誌的水杯、一件有馬術項目圖標的T裇、一些頸繩以及東奧吉祥物的咕𠱸。然而當中最令Emily Seebohm愛不惜手，是一件藍色，在背後繡上一對龍虎及「JAPAN」字樣的Bomber Jacket。Emily Seebohm指雖然那件外套花了500澳元（約3,006港元），但是值得的。

不少網友都留意大讚該件外套，甚至有人表示，即使借錢都要買一件。該件外套在東京奧運的網站有售，價格為39,600日元。不過M、LL及3L碼已售罄，而且按照網站所說，需要5個月後才能送達海外。

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