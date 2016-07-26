東京奧運｜澳洲運動員返國隔離突「加刑」至28日

東京奧運結束，在各國健兒回國後都需要隔離，但是最辛苦可能是澳洲。原因是澳洲為怕Delta變種病毒入侵，打算要求從日本返澳的運動員，隔離28日。澳洲奧委會人員就批評，這是對為國爭光健兒的殘酷對待。

澳洲今屆派出56名運動員出席東京奧運，並取得17金、7銀、22銅的優異戰績，不過正當澳洲為奧運健兒們喝采之際，運動員卻面對近一個月隔離的痛苦。

政府以預防變種病毒作藉口

南澳洲州政府以新南威爾士州正為高危的Delta病毒變種作應變為理由，對返澳的運動員「加刑」。不過澳洲奧委會總裁Matt Carroll就批評：「不單只我們的運動員已全部完成疫苗接種，他們在東京居於接受高度控制的泡泡，受最嚴格的防控措施，還要每日進行檢測。」

澳洲奧委會指：「當其他國家在慶祝他們的運動員返國，我們卻要我們的運動員受殘酷和被漠視的對待。他們是在懲罰為國爭光的運動員。」

澳洲體育學院首席醫療主管David Hughes表示：「28日的隔離，可能會對運動員的身心構成重大的風險。」

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