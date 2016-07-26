東京奧運｜激情教練屢爆金句 李靜：溝通直接效果好

港隊「土炮乒團」昨日勇取德國，在女子乒乓球團體項目贏得銅牌，李皓晴、杜凱琹及蘇慧音的精采表現固然贏盡掌聲，教練李靜的激情反應更引人入勝。李靜今早接受電台訪問時，談及對球員的激動鼓勵，他謙遜道「盡我自己能力為佢哋加油啦」，並形容「溝通直接啲，效果會好啲」，雖然偶爾在技術上出現不同意見，也會引起爭拗和不愉快，但認為身為教練必須「從難從嚴」，才是對球員負責任。

李靜形容蘇慧音「絕地反擊」

問及三名球員昨日的表現，李靜坦言「超出我嘅想像」，強調李皓晴、杜凱琹及蘇慧音憑自己努力贏牌，絕對是「實至名歸」。尤其是連取兩分的蘇慧音，李靜笑言她在東奧「一場波都未贏過」，加上第一次參加奧運，更要在銅牌戰擔任主角，壓力「可想而知」，但昨日在球場上發揮「超群表現」，認為她是「谷底反彈」、「絕地反擊」。

李靜：對手有啲飄囉

李靜指，德國隊技術的確領先些少，不過在首場雙打港隊失手後，對手心感佔處上風，「咪有啲飄囉，以為實食冇黐牙」，後來蘇慧音超水準發揮，令對手心情和肌肉緊張，影響表現。李靜強調「波係圓嘅」，在球場上心態技術各佔一半，視乎誰能以平常心應對。

他續指，三位球員奪牌，呈現教練團隊的心血，坦言「結果先係硬道理」，認為競技項目最講求結果，運動員訓練辛苦，若球場上表現不理想，難免會有失落感，必須靠「一心向前」的意志堅持。他認為，由三名本地受訓的球員贏牌，絕對做到「接班」，直言「成績講明一切」。

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