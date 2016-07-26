東京奧運｜烏干達持旗手盼勿責怪逃走運動員

因為一個不合資格的舉重選手，在東京奧運前因為難抵回國後的生活壓力，在日本逃亡而成為今屆奧運焦點代表團之一的烏干達，其開幕禮持旗手Kirabo Namutebi接受傳媒訪問，對於Julius Setitreco出逃一事，她期望外界還是不要怪責他。

母親是烏干達排球總會會長，在奧運開幕禮擔任烏干達持旗手的Kirabo Namutebi，昨日(30日)出戰女子50米自由泳的初賽，游出個人最佳成績26秒63，雖然已是烏干達的國家紀錄，但在預賽81名泳手得47，遠不及香港的何詩蓓，無法晉級準決賽。

冀3年後再戰奧運

16歲的Kirabo Namutebi，14歲因為優異的成績獲國際泳聯資助，去到俄羅斯的訓練設施受訓。對於自己的表現，Kirabo指能夠打破自己最佳成績已算不錯。但是無法取得晉級，這位16歲泳手希望回去繼續訓練，爭取3年後巴黎奧運再創佳績。

沒有跟隨Julius Setitreco等運動員在日本事前集訓，但被問到Julius Setitreco因為在國內生活艱難，而尋求在日本的工作機會。Kirabo表示：「在烏干達，有些人的生活水平比其他國家低。我覺得，如果他是尋求更好的生活的話，而這是他內心所渴望，那我不會怪責他。」

有報道指，Julius Setitreco在回國後被拘留，並以懷疑串謀詐騙被起訴，現時獲得保釋。

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