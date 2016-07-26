東京奧運｜烏茲別克韻律操演美少女戰士 感動日本網民

以子之矛攻子之盾，烏茲別克的韻律體操團隊在今日(7日)的團體賽上，令日本人驚嘆。原因是她們衣裝以及歌曲竟然揀選了日本動畫《美少女戰士》的衣裝再配以主題曲《月光傳說》。

在今屆東京奧運不少賽場都有播放日本動漫歌曲而引起注意，不過意料之外是烏茲別克出到「cosplay」。烏茲別克在韻律體操團體賽，竟穿上一身《美少女戰士》主角月野兔的衣裝登場，並當中配合《月光傳說》的音樂進行表演。不過，烏茲別克在最終未能取得晉級資格，只能以候補身份等待有團隊退出才可以替補。

縱使遺憾未能在明日決賽再看《美少女戰士》，但是日本網民卻熱烈討論。有網民表示：「如果可以有觀眾入場，相信我這個世代的日本人會熱烈鼓掌」、「終於感受到沒有觀眾的悲哀」。亦有網民表示，知道《美少女戰士》在歐洲非常受歡迎，能在日本看到外國選手表演感到高興。當然，也有網民建議，如果5位選手穿上《美少女戰士》各主角的代表戰衣會更好。

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