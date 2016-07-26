東京奧運｜煞科日女籃女排連捷 美國一金超中國登榜首

東京奧運煞科日，美國在最後一日連奪3金，最終奪39金，以一金之差力壓前日以38面金牌居榜首的中國，榮登獎牌榜榜首。美國最後一金，更是該國首次奪得的女排冠軍，而總獎牌達113面，亦是冠絕全球。



美國最後一個賽日，先有華蘭狄在單車女子全能賽記分賽奪金，之後女子籃球隊亦達成奧運女子籃球「七連霸」，其後美國女排面對實力強勁的巴西，以直落3比0擊敗對手，再添1金。美國最終共奪39金41銀33銅。美國在最近3屆奧運，金牌及總獎牌數量均排第一。中國在最後一個賽日的金牌希望落空，李倩在女子拳擊中量級項目不敵英國拳手，僅得一面銀牌。中國隊今屆共取得38金32銀18銅，在獎牌榜僅負美國排第二，金牌數量追平2012倫敦奧運；所獲88面獎牌，更是中國在海外參加奧運的最佳成績。

至於東道主日本則以27金14銀17銅排名第三，創該國奧運史上最佳成績；英國、俄羅斯奧委會及澳洲緊隨其後。

綜觀今屆賽事，中國隊在多方面都取得不俗的成績，主要強項射擊、跳水、乒乓球等，雖然未能囊括所有金牌，但保持理想成績，其中，跳水夢之隊僅失一面男子雙人高台，其餘7面全數落袋；只是部分較受大眾關注的項目，如女排、羽毛球等演出未及預期，其中女排分組賽出局最令人意外。田徑方面，兩位女選手，鞏立姣及劉詩穎先後在鉛球及標槍，為中國添兩金；至於32歲的「中國飛人」蘇炳添以刷新亞洲紀錄的9秒83殺入奧運百米決賽，而他領軍的4x100接力隊，亦在決賽跑第4，令人眼前一亮。