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東京奧運｜牙買加老將突襲奪百一欄金牌　美國荷路維飲恨
24 分前
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東京奧運男子110米跨欄田徑Hansle ParchmentGrant HollowayRonald Levy
東京奧運｜牙買加老將突襲奪百一欄金牌　美國荷路維飲恨
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Hansle Parchment（左）在男子110米欄奪金。(路透社)

東京奧運男子110米跨欄決賽今早(5日)舉行，31歲牙買加的Hansle Parchment，力克世界排名第一，美國的荷路維（Grant Holloway）奪得金牌。

預賽及準決賽都以首名晉級，世界排名第一的荷路維本身是金牌大熱。至於倫敦奧運銅牌得主，身高1米96的Hansle Parchment，在準決賽與荷路維同組，僅取得第2名晉級。

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Hansle Parchment在最後突襲成功，在110米欄奪冠。(國際奧委會圖片)

銅牌亦由牙買加跑手奪得

然而在這場決賽，Hansle Parchment以黑馬姿態成功突襲，在最後壓線僅快荷路維0.05秒衝終點，獲得冠軍，亦是他今個賽季的最快時間。而荷路維僅得第2，而第3亦是牙買加的跑手Ronald Levy，與荷路維僅差0.01秒。

Hansle Parchment賽後表示：「這是最好的感覺、這真的是最好的感覺！我一直都非常努力，這很難估到我能追到他（荷路維），我真的很感恩。」Parchment又指，相信沒有人會認為他可以勝出。

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男子110米欄三甲的Ronald Levy（左）與Hansle Parchment（中）及荷路維。(路透社)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜牙買加老將突襲奪百一欄金牌　美國荷路維飲恨-279038
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