東京奧運｜申宰煥後上贏tie-break摘跳馬金牌

周一東京奧運男子跳馬決賽的爭持相當激烈，前3位選手的總分僅相差0.05分，最終韓國的申宰煥憑tie-break成為王者。

23歲的申宰煥，在第一跳的難度分高達6.000，可惜表現平平，被扣0.1分後只得14.733分，落後俄羅斯奧委會的Denis Ablyazin、Nikita Nagornyy、阿美尼亞的Artur Davtyan。

不過，申宰煥在難度分為5.600的第2跳，近乎完美地完成，豪取14.833分，至於Denis Ablyazin也取得14.800分，相反Nikita Nagornyy、Artur Davtyan都失手。

韓國9年來首面奧運體操金牌

兩跳過後，申宰煥與Denis Ablyazin同得14.783分，但沒有如昨天田徑場的男子跳遠般出現雙金牌，而是計算兩人最高分一跳的成績，結果申宰煥以14.833分力挫14.800分的Denis Ablyazin，為韓國奪得9年來首面奧運體操金牌，對上一位於體操奪冠的是梁鶴善。至於Denis Ablyazin連續3屆都只能夠取得銀牌。

Artur Davtyan以14.733分為阿美尼亞帶來史上首面奧運體操獎牌。

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