東京奧運｜男團花劍賽拉傷大腿 港隊吳諾弘：好快無事唔使擔心

東京奧運昨日男子花劍團體賽中，聯同在單人賽中奪得金牌的張家朗、隊友蔡俊彥、張小倫出戰的21歲小將吳諾弘，在比賽中拉傷大腿，港隊最終獲得第七名。吳諾弘在IG發文交代大腿情況，他說收到好多訊息，有好多人為他打氣，自己已接受磁力共振(MRI)掃描，只是拉傷大腿內側肌肉，「而家行路都仲係會痛」，惟他說應該會好快無事，呼籲「大家唔使太擔心」，並加上哈哈笑的圖案(Emoji)。帖文刊出後，至今吸引逾2萬人點讚。

吳諾弘指自己自小三學劍，夢想是代表香港隊，終極目標是參加奧運，甚至踏上頒獎台，形容今次能夠踏足奧運舞台是「一段難忘的旅程」，並再次提醒自己「我係有幾鐘意劍擊」。在帖文中，吳諾弘感謝這段時間一直陪住他的人，包括有份在他低潮期間，幫助他振作的人等，承諾「大家一定會更加努力去訓練，打好往後每一場比賽，成為一個更好，更出色嘅運動員，甚至係一個更加好嘅人！」

相關新聞：

花劍男團8強僅負俄軍最終得第7 張家朗：再向獎牌進發

東京奧運｜港花劍代表吳諾弘童星出身 獲郭可盈、廖碧兒打氣