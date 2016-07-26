東京奧運｜男團體操俄羅斯以0.103分力壓日本奪金牌

東京奧運第三日賽事，俄羅斯奧運隊於男子團體體操決賽，即使在最後一項自由操失手，依然力壓爭取衛冕的日本得金牌，日本和中國分別得銀和銅。

賽前於資格賽中排第3名的俄羅斯奧運隊不被看好，與美國同為第二組，而大熱的日本便和中國同於第一組。於首輪比賽後，日本以總分43.70，排名第1，而俄奧隊以43.14排第2，中國則因為自由操的林超攀落地失誤，僅得42.132分排第3。

第2輪比賽，俄奧隊發力，以87.539升上首位，日本及中國緊跟其後。之後兩輪比賽，俄奧隊於雙槓表現出色，而日本則在跳馬有點失準，被中國反超。之後賽事一直維持俄奧隊排首位、中日緊跟其後的局面。

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中國關鍵之刻失誤

到了最後一輪賽事，日本於單槓表現出色，橋本大輝得分高達15.1，而中國的林超攀的完成分較低，只得14.133分，令日本在最後一輪反超中國。而俄奧隊的阿布利亞卻在最後的自由操雙腳出界嚴重失誤，場邊隊友觀戰時亦極為擔心，不過6輪賽事後依然以262.50分，比日本多0.103分驚喜奪金。而賽前力爭重奪金牌的中國，卻因為最後大失誤而得銅牌。