東京奧運｜男子三項鐵人港隊奧斯卡第33名 創港隊最佳成績

東京奧運周一賽事，港隊代表出戰三項鐵人、羽毛球、滑浪風帆、帆船、劍擊、乒乓球和游泳等多個項目。

三項鐵人男子組賽事在本港時間今日清晨5時半舉行，由挪威選手布魯蒙菲爾特奪得金牌，英國及新西蘭選手分別獲得銀牌及銅牌。21歲的港隊代表奧斯卡(Oscar Coggins)首戰奧運，是這個項目最年輕的選手，以第33名完成賽事，時間為1小時48分55秒，比取得金牌的挪威運動員慢3分51秒過終點，創下香港選手在奧運三項鐵人歷來最佳成績。

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挪威選手奪冠

賽事在台場海濱公園舉行，選手要完成1.5公里游泳、40公里單車及10公里長跑。有51名選手參賽，最終有49人完成賽事，奪金的挪威選手在2016年里約奧運只獲得第13名，但在今屆狀態大勇，以1小時45分04秒衝線，奪得金牌。