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東京奧運｜男飛魚預賽創兩洲際紀錄　南韓18歲小鮮肉破亞洲紀錄晉級
14 小時前
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東京奧運Kliment KolesnikovCaeleb Dressel黃善宇男子100米自由泳飛魚
東京奧運｜男飛魚預賽創兩洲際紀錄　南韓18歲小鮮肉破亞洲紀錄晉級
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黃善宇在男子100米自由泳打破亞洲紀錄。(美聯社)

在何詩蓓上場前，東京奧運游泳賽場先進行了兩場男子100米自由泳的準決賽，其中俄羅斯的高利斯歷哥夫（Kliment Kolesnikov）以破歐洲紀錄的成績，取得首名晉身決賽，而南韓泳手，被視為下一個朴泰桓的18歲泳手黃善宇，亦以破亞洲紀錄時間，取得第4名晉級決賽。而美國泳隊隊長的迪素（Caeleb Dressel）則以第2名晉級。

男子100米自由泳被視為男飛魚的競賽，美國游泳隊今屆由迪素領軍，並出戰這個項目。在第1組準決賽，美國的迪素與南韓的黃善宇同場，迪素以47秒23取得首位，而黃善宇則以第3名觸池，游出47秒56的亞洲紀錄。在之後第2組準決賽，俄羅斯的高利斯歷哥夫游出47秒11，奪得分組第1以及打破歐洲紀錄。決賽將會在明早舉行。

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黃善宇是南韓今屆奧運開幕持旗手之一。(Instagram圖片)

18歲的黃善宇，是今年南韓在奧運開幕禮時的持旗手，在早前的男子200米自由泳決賽僅得第7。但黃善宇已是朴泰桓之後，另一個南韓泳手，能在男子200米自由泳游進1分45秒內。至於高利斯歷哥夫在早前的男子100米背泳已收獲過一面銀牌，亦是男子50米背泳的世界紀錄保持者。

另外，香港的何甄陶早前在該項比賽預賽雖然未能晉級，但仍打破個人最佳時間及取得分組首位。

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高利斯歷哥夫以準決賽首名晉級。(美聯社)
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高利斯歷哥夫2018年贏得青奧會金牌。(Instagram圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜男飛魚預賽創兩洲際紀錄　南韓18歲小鮮肉破亞洲紀錄晉級-277774
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