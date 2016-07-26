東京奧運｜白俄女跑手獲人道主義簽證 明啟程往波蘭

白俄羅斯短跑女運動員齊馬努斯卡婭(Krystsina Tsimanouskaya)，於東京時間昨日指稱被國家代表隊遣返回國，在東京羽田機場尋求日本警方保護，獲得國際奧委會及東京奧組委跟進，並被送往波蘭駐日大使館。白俄羅斯體育團結基金會(BSSF)主席歐培金(Aleksandr Opeykin)證實，齊馬努斯卡婭已獲發簽證，明日(4日)將啟程前往波蘭首都華沙。

據了解，齊馬努斯卡婭原擬尋求德國或奧地利的難民庇護，惟最終被安排至波蘭大使館。波蘭外長波蘭副外長雅布隆斯基(Pawel Jablonski)證實，波蘭已經發放人道主義簽證，並稱如果齊瑪諾斯卡婭願意，將能在波蘭獲得一切必要支持。

齊馬努斯卡婭早前在Instagram發布短片，聲稱在自己在不知情下，被教練安排參加4x400接力。而在IG公布片段後，教練團隊突然到她房間，要求她收拾行李回國。

歐盟華府批評白俄打壓

歐盟對波蘭的決定表示歡迎，並形容遣返選手的行徑進一步反映白俄總統盧卡申科(Lukashenko)的「殘酷打壓 (brutal repression)」。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)則於Twitter發文，指齊馬努斯卡婭因行駛言論自由而被迫遣返回國，批評盧卡申科政府企圖採取跨國打壓，違反奧運精神及侵犯人權，認為做法不能接受。

相關新聞：東京奧運｜白俄女跑手稱被迫回國尋求保護 國際奧委會跟進