東京奧運｜白俄女跑手稱被迫回國尋求保護 國際奧委會跟進

參加東京奧運的白俄羅斯短跑女運動員齊馬努斯卡婭(Krystsina Tsimanouskaya)表示，在投訴國家隊教練的決定後，聲稱不自願地被帶到東京羽田機場，準備被迫遣送回國，但她未有上機，尋求日本警方保護，國際奧委會及東京奧組委正跟進事件，指已與她取得聯絡，她目前安全。鄰近白俄羅斯的波蘭指，已向她提供人道簽證。

這名24歲白俄羅斯女跑手，原定今日參加200米跑初賽，她沒有計劃返回白俄羅斯。她周日以手機自行拍片，指白俄代表隊未得她同意，迫她離開日本，她說已經尋求日本警方保護。白俄羅斯奧委會在早前的聲明表示，根據醫生評估齊馬努斯卡婭的情緒和心理狀態後，教練團隊認為，她應退出奧運。

發IG指部分隊友藥物檢測不足

較早前，齊馬努斯卡婭在社交媒體Instagram 發布視頻，聲稱由於部分隊友未有提供足夠樣本作禁藥測試，未取得資格參加4x400米接力。她不擅長這個項目，但在不知情下，被教練安排參加4x400接力。她將情況在社交網站公布後，教練團隊昨日突然到她房間，給她1個鐘頭時間收拾行李離開。

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