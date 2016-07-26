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東京奧運｜盤點9大名場面 港隊奪史上最多牌/中國選手連環「Watch Out」
2 小時前
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東京奧運｜盤點9大名場面 港隊奪史上最多牌/中國選手連環「Watch Out」
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東京奧運｜盤點9大名場面 港隊奪史上最多牌/中國選手連環「Watch Out」

東京奧運於昨天正式閉幕，於短短2星期內產生了共1080枚獎牌，其中香港隊更獲得史上最多獎牌。以下與大家一起重溫9個東京奧運經典名場面，一止「奧運癮」！

【張家朗奪金】
今年東京奧運絕對是港隊豐收的一年，共取得1金2銀3銅的佳績。先有「香港193劍神」張家朗殺入男子花劍個人賽決賽，力挫衞冕金牌的意大利選手加羅素，勇奪港隊今屆首面金牌。更是繼「風之后」李麗珊於1996年阿特蘭大奧運後，為影港贏得歷史上奧運第二金。

【何詩蓓奪雙銀】
除此之外，香港於游泳項目亦刷出新香港紀錄。「女飛魚」何詩蓓分別於100米及200米自由泳，為香港增添兩面銀牌。成績分別為52秒27及1分53秒92，兩琪都成功刷新亞洲紀錄。更是香港首次於游泳項目取得奧運獎牌，何詩蓓同時亦成為本港首位一人包攬兩面奧運獎牌的香港運動員。

【港隊女子乒乓球團體+空手道個人形奪銅】
香港隊今年於不同項目都成功取得第一面獎牌，其中由杜凱琹、李皓晴及蘇慧音組成的女子乒乓球隊，於團體賽以場數3:1反勝德國，奪得銅牌。而劉慕裳亦於今屆新增的空手道女子個人形項目中，取得銅牌，而她更成為奧運閉幕的持旗手。

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劍神張家朗奪金
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日本史上最年輕金牌得主—西矢椛
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「女飛魚」何詩蓓奪雙銀
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港隊女子乒乓球團體奪銅
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劉慕裳亦今屆新增的空手道女子個人形項目中取得銅牌。

【李慧詩奪銅】
「牛下女車神」李慧詩事隔9年再次登上奧運頒獎台，於場地單車爭先賽，以2：0擊敗德國勁敵艾瑪軒絲。雖然她早前於凱林賽未能晉級決賽。但並沒有因而受影響，於爭先賽獲得銅牌，為香港隊於整個東京奧運劃上完美句號。

日本史上最年輕金牌得主—西矢椛
日本今年作為主辦國，新增了5個新比賽項目。其中最受注目一定是「滑板」，向來都屬街頭運動的滑板首次登上奧運舞台，不少人都好奇到底金牌會落在誰手中。最後由日本滑板選手西矢椛，贏得首枚奧運女子街式滑板金牌。她更只有13歲，小學剛畢業就拿到了金牌，是日本史上最年輕金牌得主！

「體操媽媽」退役
除了有最年輕金牌得主，當然少不了較為年長的參賽者。46歲來自烏茲別克的體操選手Oksana Chusovitina，已經是第8屆參加奧運，由1992年的巴塞隆納奧運開始參賽，更曾經拿下團隊金牌牌與跳馬銀牌。她打破了奧運選手短暫的職業壽命，一度退役的她，為了患上白血病的兒子而復出及參加比賽，籌措高額醫藥費。如今，兒子已經痊癒，她亦在東京奧運正式宣佈告別體壇。雖然她並未能在跳馬項目晉級決賽，但在完成最後一跳時仍獲得全場掌聲。

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「牛下女車神」李慧詩事隔9年再次登上奧運頒獎台
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46歲來自烏茲別克的體操選手Oksana Chusovitina正式宣佈退役。

中國選手連環「Watch Out」
在女子羽毛球雙打中國對南韓的小組賽中，中國選手陳清晨和賈一凡疑似不滿南韓對手大聲叫喊激勵士氣，多次以普通話大叫，更疑似爆粗，引起網民熱烈關注及討論。陳清晨其後在個人微博上澄清，只是喊口號，稱發音問題並非爆粗，不過南韓羽毛球協會計劃就爆粗事件，向世界羽聯提出抗議。

【德國柔道女選手被教練打臉】
除了場內賽事之外，場外亦有不少趣事發生。其中在柔道賽事出現過一個「暴力」場面，德國柔道選手塔多思於上場比賽前，被教練用力扯柔道服，更狠狠地打她兩巴掌，令不少人都大吃一驚。不過她其後澄清，這個行為是自己要求的，亦是她和教練之間賽前的默契，以掌摑提醒她打起精神。

【Tom Daley場邊編織】
不少人在奧運都喜歡留意各國的俊男美女，其中最多人討論的非英國跳水王子Tom Daley莫屬。除了因為他俊俏外表和完美身型，他熱愛編織的嗜好更令一眾女士為瘋狂。他在觀看女子3公尺跳水決賽時，被傳媒影到在場邊織冷衫，更交收毛冷。他亦在Instagram中，分享了這件獨一無二的東京奧運冷衫。事實上他是因新冠疫情而培養起編織這個興趣，更有助他提升專注力及減壓，對跳水有良好幫助。

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中國羽毛球選手於比賽時疑似爆粗。
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德國柔道女選手被教練打臉
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Tom Daley於場邊沉醉於編織。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜盤點9大名場面-港隊奪史上最多牌中國選手連環「watch-out」-279521
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