東京奧運｜祖高域男單輕鬆再晉級 八強戰錦織圭

奧運男子網球項目，今日(28日)上演男子第三圈比賽，「一哥」塞爾維亞的祖高域（Novak Djokovic）以2:0盤數輕取西班牙年輕球手Alejandro Davidovich Fokina，半準決賽會對東道主球手錦織圭。

目前爭取年內「金滿貫」，祖高域首3圈賽事沒太大考驗，面對世界排名34的Davidovich Fokina，首盤以局數6:3領先。在第2盤，祖高域連破對手3個發球局，結果再贏6:1，以兩盤直落淘汰對手晉級。

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祖高域晉身半準決賽後，將會對日本的錦織圭。錦織圭在另一場第三圈比賽，以兩盤7:6及6:0淘汰白俄羅斯球手Ilya Ivashka。

梅利男雙不敵施歷出局

至於女單項目則已確定4強代表，其中排名最高已經是烏克蘭的施維杜蓮娜（Elina Svitolina），她在昨日的半準決賽以2:0盤數淘汰意大利球手Camila Giorgi。而淘汰大坂直美的雲杜素娃（Markéta Vondroušová）亦成功打入準決賽。

另外，英國的梅利（Andy Murray）在男雙不敵克羅地亞施歷（Marin Čilić）及Ivan Dodig出局，這位兩屆奧運金牌得主已提前結束今屆奧運之旅。