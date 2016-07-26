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東京奧運｜祖高域金滿貫夢碎　4強意外不敵施維列夫
5 小時前
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東京奧運｜祖高域金滿貫夢碎　4強意外不敵施維列夫
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祖高域在男單4強下馬，「金滿貫」夢碎。(路透社)

東京奧運網球項目，以年內「金滿貫」為目標的塞爾維亞「一哥」祖高域（Novak Djokovic），在4強爆冷不敵德國的施維列夫（Alexander Zverev），將只能在銅牌賽出戰。

在晉級過程沒受過考驗，祖高域4強的對手是世界排名第5的施維列夫。24歲的施維列夫比祖高域細10年，而過去8次對賽中，祖高域贏6次，對上一次正是今年初的澳網半準決賽。

決賽鬥俄羅斯卡查洛夫

在今場的對賽，祖高域本來有個好開始，首盤連續打破對手兩個發球局，以6:1的局數領先。然而進入第二盤，施維列夫的反擊，藉祖高域的表現下滑，先後打破祖高域兩個發球局，以6:3的局數追回一盤。

決勝的第3盤，祖高域被接連打破三個發球局，最終施維列夫以6:1再贏一盤，以盤數2:1反勝，晉身男單決賽。將會與俄羅斯的卡查洛夫（Karen Khachanov）爭奪金牌。

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施維列夫爆冷擊敗祖高域打入決賽。(路透社)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜祖高域金湍貫夢碎　4強意外不敵施維列夫-278237
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