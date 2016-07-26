東京奧運｜祖高域銅牌戰再負 金滿貫變得個桔

網球「一哥」祖高域（Novak Djokovic）不單「金滿貫」斷纜，在今日(31日)舉行的男單銅牌戰，苦戰3盤再負西班牙的Pablo Carreño Busta，連銅牌都贏不到。之後祖高域再宣布退出混雙的銅牌戰，即是由原本爭取金牌，變成一場空。

世界排名第一，塞爾維亞的祖高域昨日先在4強被擊敗，轉戰銅牌戰面對世界排名11，30歲的Pablo Carreño Busta也並不輕鬆。首盤就被對手打破發球局，以4:6的局數先失一盤。

再棄戰混雙

第2盤祖高域力追，但與Pablo Carreño Busta仍要打到決勝局，僅贏細分7:6追平盤數。在最後決勝盤，Pablo Carreño Busta再破祖高域發球局，以6:3的局數再贏一盤，以2:1盤數擊敗祖高域，取得東奧男單銅牌。這是Pablo Carreño Busta贏下來最重要的比賽。連輸兩場的祖高域，之後決定在混雙銅牌戰前退出，故對手澳洲組合的Ashleigh Barty及John Peers不戰而勝獲得銅牌。

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