東京奧運｜祖高域首圈輕鬆過關 梅利兄弟拆夥男雙仍晉級

目標在今屆東京奧運奪得金牌，並實現年內「金滿貫」的塞爾維亞網球手祖高域（Novak Djokovic）。在東奧首日出戰表現輕鬆，以直落兩盤6:2、6:2擊敗玻利維亞球手Hugo Dellien。而兩屆男單金牌得主梅利（Andy Murray），雖然今日(24日)未需要出戰單打，但在與沙利斯貝利（Joe Salisbury）合作之下，亦淘汰賽事2號種子的法國組合晉級。

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祖高域在奧運網球男單，首圈只面對世界排名139的Hugo Dellien，在首盤打破對手2個發球局之下，輕鬆先贏6:2。至第二盤，祖高域更打出7次發球直接得分，亦再破對手2個發球局，再贏一盤6:2。結果僅花1小時就將Hugo Dellien淘汰，下一圈會對世界排名48德國的Jan-Lennard Struff。

梅利輕鬆淘汰世界第2組合 兄苦戰3盤險勝

2012及2016奧運男單金牌得主的梅利，在克服傷患後，今次再次奧運登場，不過今日他先出戰雙打項目。其中在男雙他沒有與兄長占美梅利（Jamie Murray）組隊，而是改與沙利斯貝利合作。在首圈面對男雙世界排名第2的法國組合Pierre-Hugues Herbert及Nicolas Mahut，二人輕輕以6:3及6:2，連贏兩盤晉級。下一圈對德國組合Kevin Krawietz及Tim Puetz。

至於其兄長占美梅利改配施古斯基（Neal Skupski）被列為賽事第7種子，但在面對阿根廷組合Andrés Molteni及Horacio Zeballos首盤戰至決勝局輸細分3:7。第二盤占美梅利與施古斯基以6:4追回一盤，令比賽進入第三盤。第三盤不分局數，直接計分，但雙方都未能拉開比數，最終占美梅利與施古斯基僅以13:11擊敗對手晉級。下一圈會對日本組合錦織圭及麥列蘭（Ben McLachlan）。