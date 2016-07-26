東京奧運｜積及斯膺百米飛人 蘇炳添輸起步僅第6

中國飛人蘇炳添雖然以準決賽最佳時間晉身東京奧運男子100米跑決賽，可惜最終只得第6名。意大利的積及斯以9秒80贏得金牌，成為後保特時代首位奧運百米飛人。

8月29日便滿31歲的蘇炳添，在準決賽跑出最快的9秒83，刷新亞洲紀錄之餘，更以首名成績晉身決賽，成為中國史上第一人。

萬眾矚目的決賽，由於英國的曉士偷步被取消資格，需要第2次起步。背負中國14億人的希望，蘇炳添在決賽身處第6線，可惜起步為7名選手中最慢，早早便落後，最終僅跑出9秒98排第6位，未能成為奧運史上首位於男子100米贏得獎牌的亞洲人。

意大利的積及斯以9秒80刷新歐洲紀錄，勇奪金牌，成為自1992年後首位歐洲百名男飛人。在首圈造出最快時間的美國選手奇利起步最快，以9秒84拿下銀牌，上屆奧運銅牌得主、加拿大的迪加斯則取得銅牌。

女子三級跳創世績 男子跳高雙金牌

至於女子三級跳決賽，委內瑞拉的羅渣絲在第1跳已經追出15米41，拋離一眾選手。25歲的她更在最後一跳跳出15米67，摘下金牌之外，更打破世界紀錄。葡萄牙的瑪蒙娜、西班牙的比莉泰露分奪銀、銅牌。

男子跳高決賽方面，意大利的達比利、卡塔爾的巴舒謙鬥得燦爛，同樣跳出2米37，同樣在頭3次試跳2米39失敗。兩人之後達成協議不作附加賽，出現雙金牌。白羅斯的尼達錫卡奧奪得銅牌。

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