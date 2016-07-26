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東京奧運｜網壇球星紛紛退出　祖高域勢向金滿貫邁進
1 小時前
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東京奧運｜網壇球星紛紛退出　祖高域勢向金滿貫邁進
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今屆奧運網球項目，受到不少星級球手退賽影響。(路透社)

今屆東京奧運網球項目，不少的網壇明星因傷或是疫情關係而退出，當中包括兩位前「一哥」費達拿和拿度。然而，現時世界排名第一、塞爾維亞的祖高域，在今年已贏得三大滿貫之下，目標當然是希望再取下奧運及美網，以達成首個一年內完成四大滿貫及奧運金牌的「金滿貫」目標。

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祖高域（Novak Djokovic）今年連奪澳洲公開賽、法國公開賽及溫布頓網球賽，網壇三大滿貫錦標，並且追平費達拿及拿度奪得20個大滿貫冠軍的紀錄。要突破兩名球壇神話，祖高域目標是再贏下奧運金牌。

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祖高域今年已贏得三項大滿貫，故希望再贏奧運金牌以爭取達成「金滿貫」。(路透社)

受傷患困擾　梅利爭三連冠不容易

對於祖高域來說，今次是他第4次衝擊奧運金牌。自2008年取得奧運銅牌之後，祖高域連續兩屆奧運都無緣獎牌。其中，在2012年先於準決賽被當年金牌得主梅利（Andy Murray）擊敗，在銅牌戰更不敵阿根廷的迪普祖（Juan Martín del Potro）。之後2016年無獨有偶，首圈再次面對迪普祖，並再次被淘汰。

今屆賽事，迪普祖因傷而退出，而費達拿與拿度亦先後退賽，祖高域爭奪奧運金牌的最大對手，可能已是世界排名第二的俄羅斯球手梅韋迪夫（Daniil Medvedev）。不過，梅韋迪夫今年曾在澳網決賽以直落三局不敵祖高域。至於兩屆金牌得主的梅利，雖然今屆仍會參賽，但這位英國球手近年飽受傷患困擾，能否克服傷患取得個人第三面奧運金牌仍未可料。

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兩屆男單金牌得主梅利，近年飽受傷患困擾。(路透社)

大坂直美爭取日本百年後首面網球獎牌

至於女單方面，東道主球手的大坂直美是大熱的爭金球手。這位世界排名第二的日本網球手，今年先贏下澳網冠軍，但其後因為法網的採訪要求而選擇退賽，之後亦退出溫網，並選擇出戰奧運。若大坂取得獎牌，將是日本自1920年熊谷一彌奪得兩面銀牌之後，再有日本網球手在奧運取得獎牌。

相對於男單，有力爭奪女單金牌的球手不少，除了大坂直美，還有現時世界排名第一的澳洲球手芭迪（Ashleigh Barty），這位25歲澳洲球手，在上月的溫布頓擊敗捷克的佩斯高娃（Karolína Plíšková），奪得個人第二項大滿貫冠軍。至於另一位捷克球手的姬維杜娃（Petra Kvitová）是今屆僅餘的奧運獎牌得主，她在上屆里約奧運奪得過銅牌。

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大坂直美主場出戰，冀取得逾百年後日本首面奧運獎牌。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜網壇球星紛紛退出　祖高域勢向金滿貫邁進-276623
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