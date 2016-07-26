東京奧運｜美國大勝日本奪金 連續七屆稱后

東京奧運女子籃球決賽，大熱門美國以無敵姿態，15分之差擊敗大炒東道主日本奪冠，連續七屆成為金牌得主。

雙方最近2次交手，美國均以大比數擊敗日本，賽前被一致看好。進入決賽，美國眾將表現相當穩定，甫開賽已接連得分並拉開比數。其中效力WNBA球隊鳳凰城水星隊的中鋒Brittney Griner多次在內線發動進攻，獨取全場最高30分的她，以有明顯的身高優勢，令日本球員無力抵抗。半場美國隊已拉開領先優勢至11分，以50:39分領先。

日本最後一節小勝

美國在第3節繼續發力，除了Brittney Griner外，隊友A'Ja Wilson及Breanna Stewart多次在中距離得手，在命中率高返57%下，一度將領先優勢拉至19分，第3節完則以75:56領先。不過，日本並沒有放棄，在第4節全面反擊，其中後衛本橋菜子手感突然火熱，三分球5射4中，命中率達8成，全場則有16分。加上美國隊在比賽末段亦有鬆懈，最後以單節計，日本以19:15小勝美國，同時亦將雙方分差拉近至15分。最終，美國女籃以90:75擊敗日本，成功衛冕，再為國家添置一面金牌。

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