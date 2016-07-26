東京奧運｜美國女排3:0破巴西 4闖決賽終奪金
1 小時前
東京奧運｜美國女排3:0破巴西 4闖決賽終奪金
東京奧運來到最後一天賽事，美國女排在決賽以3:0擊敗巴西，第4度晉身巔峰之戰終於首奪金牌，結束57年的等待。
巴西以全勝的姿態晉身決賽，美國也僅輸一場，今戰可說是高手過招，而且在第1局便展露出來。美國在開局便建立了4分優勢，巴西一度追至僅落後1分，但最終仍以21:25不敵，雙方激鬥了27分鐘。
第2局，巴西開局表現不錯，但之後救球、set球、擊球都接連失手，美國一口氣反超前兼拉開比數，以25:20再下一城。巴西於第3局有改善，與美國爭持激烈打成7:7，但美國隨後連轟6分，最終再贏25:14，直落3盤擊敗巴西。
塞爾維亞挫韓國奪銅牌
自從排球在1964年開始被納入奧運，美國便出戰爭勝，但此前3次殺入決賽都無功而回，如今終於首嘗金牌滋味。
至於銅牌戰在同日較早時間上演，塞爾維亞憑寶絲高域個人獨取33分，以25:18、25:15、25:15擊敗韓國，韓國未能繼1976年蒙特利爾奧運後，再度取得女排獎牌。
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