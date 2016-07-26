東京奧運｜美國男籃復仇成功 勇挫法國取得4連霸

東京奧運男子籃球決賽，今早(7日)率先上演。雖然法國隊球員對金牌戰選擇在銅牌戰前舉行滿有疑惑，但是男籃金牌還是比銅牌提早定出。美國男籃在大部份時間領先下，以87:82擊敗法國獲得金牌，取得奧運4連霸。

分組賽贏過美國，法國在這場決賽也取得領先，首節一度領先過15:10之下，美國隊其後反先，以22:18取得首節的領先。第2節法國仍然緊咬美國隊，但是也一度被美國拉開到近10分距離，半場法國仍落後39:44。

雖然美國內線薄弱在分組以及對西班牙的半準決賽都曝露出來，但是美國今場以犯規戰術克制法國的中鋒高拔（Rudy Gobert），這招顯然是奏效。高拔全場搏得10次犯規，然而在13個罰球僅6中，命中率不足一半。

下半場，美國一度拉開領先優勢，在完第3節前1分鐘曾領先至71:57的距離，不過法國其後連入兩個3分球，將比分追至63:77進入最後一節。

法國最後10秒追至落後3分

法國在最後一節極力希望追平，在5分42秒，憑迪堅拿（Frank Ntilikina）的3分追至只落後3分。不過他之後犯錯被美國再拉開，至餘下10秒，Nando de Colo兩個罰球全中再為法國收窄至82:85。但是美國由杜蘭特的罰球再拉開，最終法國輸82:87，未能中止美國隊在奧運男籃的4連霸。

三朝元老杜蘭特第3面金牌

法國今場雖然有5名球員取得雙位數得分，當中包括高拔與科尼亞（Evan Fournier）交出16分。然而美國的三朝元老杜蘭特（Kevin Durant）今仗攻入最多的29分，加上達譚（Jayson Tatum）亦有19分及7個籃板的貢獻，最終協助美國成功取得奧運4連霸。而杜蘭特亦贏得他的第3面奧運金牌。

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