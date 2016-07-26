東京奧運｜美國男籃54分大勝伊朗 夢之隊扳回一城

東京奧運男子籃球項目，美國夢之隊（Dream Team）首戰不敵法國隊後，在第二場以120:66力克伊朗，其中利拿特（Damian Lillard）個人攻入21分是美國陣中最高，而美國今仗全隊初所有球員都取得分數。

首戰負於法國，美國男籃面對今屆賽事唯一沒有現役NBA球員的伊朗。美國隊今仗4節得分都比伊朗高，而美國隊的主將杜蘭特（Kevin Durant），今場進攻未有太多參與，反而專注防守，全場取得10分、5個防守籃板、5次助攻、3次封阻及2次偷球。在美國大比數領先下，在第3節餘下2分31秒已經休戰，而他今仗僅上陣19分38秒。

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利拿特3分球7中貢獻21分

利拿特今仗取得美國最多的21分，而且全是由3分球取得，即全場射入7個3分。美國今場外圍投射命中率高，全場39次3分起手取得19中，命中率近一半。相反伊朗今場失誤頻頻，全場失誤達23次，比美國6次多逾2倍。而美國今場有10次的封阻，令美國隊力克伊朗，取得今屆賽事的首場勝仗。