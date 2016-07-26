東京奧運｜美國超越中國登獎牌榜首 塞爾維亞奪今屆最後一金
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東京奧運｜美國超越中國登獎牌榜首 塞爾維亞奪今屆最後一金
東京奧運煞科日，塞爾維亞在最後一項賽事：男子水球，擊敗了希臘，奪得今屆賽事最後一金。獎牌榜方面，美國在最後一日「發力」，以一金之微力壓中國，榮登獎牌榜榜首。
塞爾維亞於男子水球決賽，以13:10擊敗希臘，大熱奪冠，這也是他們繼2016年後再度奪金。塞爾維亞勝出後，在今屆賽事總共奪得3金1銀5銅，排獎牌榜第28位。
美國近三屆冠絕全球
另一方面，美國在最後一個比賽日發力，除了奪得史上首個女排金牌外，也達成女子籃球「七連霸」，總共奪得39金41銀33銅，以1金之差力壓中國，登上獎牌榜榜首完成今屆奧運。值得一提的是，在最近3屆奧運中，美國在金牌以及總獎牌數量都冠絕所有國家。
至於一直在金牌數目領先美國的中國，在最後一個比賽日沒有再添金牌，結果以38金32銀18銅成績完成東奧，金牌數量追平2012倫敦奧運會，獎牌數方面更是中國在海外參加奧運的最佳成績。
東道主日本則以27金14銀17銅排名第3，創出該國在奧運史上最佳成績。而英國、俄羅斯奧委會及澳洲則緊隨其後。
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