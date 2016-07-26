東京奧運｜美國隊長迪素膺新飛魚 張雨霏助中國單日奪2金

東京奧運游泳項目，今日(29日)進行了男飛魚的決賽，美國的迪素（Caeleb Dressel）今屆擔任泳隊隊長之一，早前已協助美國奪得男子4x100米自由泳接力金牌，至今日的男子100米自由泳的飛魚決賽，更以破奧運紀錄奪金。另外，中國的張雨霏亦在女子200米蝶泳及女子4x200米自由泳接力奪得金牌。

24歲的迪素在2017及2019年兩屆世錦賽取得13面金牌，上屆奧運隨菲比斯（Michael Phelps）等好手贏過2面接力金牌，在早前的男子4x100米自由泳接力亦取得他第3面的奧運金牌。迪素在今次男子100米自由泳雖然準決賽只以第2名晉級，但到決賽，迪素一開始已經領前，首50米游出22秒39，並以47秒02奪得冠軍，同時打破奧運紀錄。

迪素之後仍有男子100米蝶泳及男子50米自由泳兩個項目，爭取更多個人奧運金牌。

張雨霏壓兩美泳手獲勝

另外，中國泳隊在今日亦取得兩面金牌，並且分別打破世界紀錄及奧運紀錄，而且都與泳手張雨霏有關。在先進行的女子200米蝶泳決賽，以準決賽最快時間2分4秒89取得首名晉級的張雨霏，在面對兩名美國泳手狙擊之下，仍輕鬆以2分3秒863成，創出新的奧運紀錄，奪得中國泳隊在今屆奧運的首面金牌。

中國泳隊接力破世績奪金

其後張雨霏與楊浚瑄、湯慕涵及李冰潔，在女子4x200米自由泳接力上陣。第一棒的楊浚瑄一開始就帶前，並率先以1分54秒37觸池，之後湯慕涵雖然被澳洲的麥姬安追過，但是在最後50米發力再追過對手重新領先。

第三棒的張雨霏雖然在50米後被澳洲隊追過，但最後50米仍能反先。最後一棒的李冰潔之後保持優勢，以7分40秒33完成，打破澳洲泳隊在2019年世錦賽保持的世界紀錄。為中國取得第2面東京奧運游泳金牌。

張雨霏今屆取得2金1銀，之後仍會在女子50米自由泳上陣，而香港的何詩蓓亦會參戰。

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