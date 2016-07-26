東京奧運｜美國19分反勝澳洲入決賽 杜蘭特獨取23分9籃板

奧運男子籃球，今日(5日)進行準決賽，其中美國男子籃球隊面對澳洲。美國在主力杜蘭特（Kevin Durant）取得最多23分之下，以97:78反勝澳洲晉身決賽。

在準決賽首節，美國表現慢熱，澳洲利用內線的優勢，一度拉開過8分至10:18，而首節完結時，澳洲仍以24:18領先。第2節美國雖然有好轉，但澳洲半場仍然以45:42領先，不過澳洲的內線優勢已減弱。

第3節贏22分成關鍵

在第3節，美國成功壓制澳洲的進攻，澳洲在這一節僅得10分，而美國隊則取下32分之多，成為比賽的轉捩點。最後一節雖然雙方互有攻守，但美國仍保住勝局，以97:78擊敗澳洲晉身決賽。

杜蘭特今場攻守表現成為關鍵，除了攻入全場最多的23分，亦摘下9個籃板，而保加（Devin Booker）亦有20分的進帳。至於賀列迪（Jrue Holiday）攻入11分及交出8個籃板和8個助攻，是美國贏波的關鍵。

美國打入決賽後，會與今晚另一場準決賽法國或斯洛文尼亞的勝方爭金牌。

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