東京奧運｜美籍赫蒙人蘇妮莎李奪女子全能金牌

周四東京奧運體操女子全能決賽，美國的蘇妮莎李憑在高低槓的超強演出，力壓巴西的安杜拉芝勇奪金牌。代替比莉絲披甲的卡莉只得第8名。

體操天后比莉絲日前宣布因為心理壓力太大，決定退賽，但仍然以觀眾身份入場支持美國隊隊友，結果補上的卡莉不負所望，在第1輪的跳馬，造出6分難度的美妙動作，拿下15.200分，僅以0.1分落後巴西選手安杜拉芝。

美國另一選手、赫蒙族人蘇妮莎李在強項高低槓兵行險著，難度分高達6.8，而且完美執行，取得全場最高的15.300分，進佔第2位，安杜拉芝只得14.666分，被一眾選手步步進逼，頭5位選手之間只差0.8分，卡莉則跌落第6位。

安杜拉芝傷愈復出後首項賽事

卡莉在平衡木做出layout stepout時失手，只得11.533的低分，跟獎牌愈行愈遠。蘇妮莎李也險些於wolf turn中犯錯，幸未有失平衡，拿下13.833分升上頭位，領先經上訴後獲加0.1分的安杜拉芝。俄羅斯奧委會的烏娜索娃表現穩定，頭3項都取得超過14分，暫列第3位。

最後一輪自由體操屬於安杜拉芝的強項，可惜兩度踏出界，只能夠取得13.666分，不足以反超前打安全牌獲得13.700分的蘇妮莎李，後者摘下金牌。不過，安杜拉芝在2018年曾經受嚴重膝傷，今屆東奧是復出後首個大賽，銀牌已算美滿的結果。銅牌得主為帶領俄奧委會贏得女團金牌的美妮高娃。

中國的唐茜婧和蘆玉菲，分別僅排第7、18位，當中蘆玉菲更於高低槓中跌落地，只得13.333分。