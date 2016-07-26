東京奧運｜美體操女王感激日大學協助 秘設訓練場供訓練

美國體操女王比莉絲（Simeone Biles）昨日(5日)出發回國之前，特意在Twitter感謝日本順天堂大學，又指在日本遇到的人是她遇過最好的人們。而外國傳媒就此進行訪問，揭露比莉絲獲該大學提供秘密訓練基地。

比莉絲在團體賽後，因為心理壓力而決定退賽。而在此之後的12小時，協助美國體操隊的人士就聯繫了日本順天堂大學的青木教授。

順天堂大學的運動健康科學研究部，位於美國體操隊一直入住的千葉縣印西市，而有關的體育館，其實位於郊區，距成田機場約20公里路程。

比莉絲連續3日訪大學訓練2小時

據青木教授表示，在接得電話後他與該校的體操部開始協助比莉絲將體育館改建為訓練基地。青木指出，為了符合大會的「泡泡」要求，比莉絲訓練時，校內不能讓任何人進入場館，同時為免比莉絲在該處訓練受到注意，校方亦需要減少在校內的人數，同時又要在交通安排上符合大會的規則。而比莉絲之後連續3日、，每日2小時於該訓練設施秘密訓練。

青木表示，之後看到比莉絲在平衡木取得銅牌，他覺得並不容易，而且也非常難忘。比莉絲亦指，憑大學的協助才可以讓她回復自己的技術去參與最後的一個比賽項目。

順天堂大學是日本的私立大學，大學以醫學及運動醫學著名，學校主要學園位於東京都御茶水，而今次比莉絲使用的訓練基地，則於千葉縣與東京都之間的郊區，與成田機場約25分鐘車程。

相關新聞：

東京奧運賽程︱李慧詩李海恩轉戰爭先賽 男女子4x100接力上演決賽 (附比賽時間)