東京奧運｜羽毛球總會回應伍家朗球衣缺區旗：溝通出現問題

香港羽毛球代表伍家朗於個人Instagram表示，自己沒有球衣贊助，沒有獲得授權把區旗印上球衣上。周日晚上，香港羽毛球總會發表聲明，指今次是因羽毛球隊溝通出現問題，家朗的行為沒有違反國際奧委會及世界羽毛球聯會的規例。

已要求FILA提供球衣

香港羽毛球總會周日發表聲明，指香港代表伍家朗在出發奧運前未能與贊助商YONEX續約，以致未有球衣在奧運會出賽，並需自行安排球衣參賽。聲明中羽總更指得知事件後，已即時向香港奧運代表團贊助商FILA要求提供出賽球衣予家朗應付賽事。

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羽總：可以做得更好

另外，伍家朗決定自行安排球衣出賽一事，羽總便指是「根據國際奧委會及世界羽毛球聯會基本球例需要而印上球員姓名及所屬地區奧委會名稱以確保符合參賽規定。因而家朗順利獲裁判批准出賽」。

羽總指今次事件是「球隊之間的溝通出現問題，可以做得更好」。總會更指出，會「幫助家朗在出戰下一場賽事時穿上一如以往印有區旗的球衣出賽」。