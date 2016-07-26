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東京奧運｜羽球混雙「左手配」爭入8強 何詩蓓200自強勢出擊
9 小時前
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東京奧運何詩蓓鄧俊文謝影雪張家朗張小倫蔡俊彥200米自由泳男子花劍個人賽羽毛球混雙男子三項鐵人奧斯卡
東京奧運｜羽球混雙「左手配」爭入8強 何詩蓓200自強勢出擊

東京奧運周一進入第3天賽事，港隊運動員分途出擊，被視為獎牌希望之一的「混血女飛魚」何詩蓓首度登場，出戰強項200米自由泳，踏出衝牌第一步；羽毛球混雙「左手配」鄧俊文/謝影雪，將在小組賽與德國對手對決，爭奪8強席位。至於劍擊男花「三子」張家朗、張小倫及蔡俊彥亦會攜手亮相，其中張家朗冀能突破上屆里約奧運16強的佳績。
 

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何詩蓓

何詩蓓2016年首次征戰奧運，即於200米自初賽游出新香港紀錄時間，以總排名第9名晉級16強；雖然最終未能躋身決賽，但已締造香港女將最佳奧運成績。經過5年磨練，23歲的何詩蓓已躍升為世界級泳手，今屆奧運更拿下3張個人賽(50米、100米及200米自由泳)入場券；這位去年狂破亞洲短池紀錄的「女飛魚」周日避戰女子4x100米自由泳決賽，為的是留力應付今日展開的200米自初賽。曾於今年4月游出「200自長池」歷來第12快成績的何詩蓓，狀態在高點，被外界預期可以連續兩屆躋身準決賽(27日)，然後爭取游入決賽(28日)，再創歷史。

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張家朗

港隊花劍男出擊
劍擊方面，今日上演男子花劍個人賽，港隊今屆共有3位劍手張家朗、張小倫及蔡俊彥上陣；前世青冠軍張家朗5年前初登奧運舞台「刺」出驚喜，打入16強，創出香港男子花劍隊歷來最佳戰績。過去數年香港男子花劍手的水平不斷提升，張家朗更多次在世界盃等大賽贏取獎牌；今日如能發揮水準，成績可望更上一層樓，至於「老大哥」張小倫奮戰多年終圓奧運夢，亦盼有好表現為自己劍擊生涯留下美好回憶。

另邊廂，首席羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪，今日於小組最後一戰面對同樣暫獲1勝1負的德國組合，不容再失，勝方極有機會以次名身份躋身8強。此外，現年21歲的男子三項鐵人代表奧斯卡初戰奧運，他是今屆奧運三鐵賽事最年輕選手，可望藉這次比賽累積經驗，為衝擊下屆巴黎奧運奠定基礎。

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謝影雪、鄧俊文
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜羽球混雙「左手配」爭入8強-何詩蓓200自強勢出擊-277358
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