東京奧運｜聖馬力諾之心有下集 混合飛靶1分僅負西班牙奪銀

奧運賽場又再創造奇蹟！約3.4萬人口的聖馬力諾於今日(31日)不定向飛靶混合決賽，僅負西班牙得銀牌，不過已經是國家史上首面銀牌。大批網民於Dear Jane的《聖馬力諾之心》MV推post，更指要推到聖馬力諾的市民都可以收聽之歌。

兩日前聖馬力諾於女子不定飛靶贏得國家首面奧運銅牌後，今日他們又在不定飛靶混雙打入決賽，Alessandra Perilli與拍檔於150個靶中擊中148靶打入金牌賽，與西班牙爭至最後。

今屆收獲1銀1銅

於金牌賽中，西班牙組合Fatima Galvez and Alberto Fernandez於50靶射中41靶，以多1靶的成績險勝聖馬力諾奪金，不過後者亦順利贏得今屆東京奧運的第二面獎牌，而美國則贏得銅牌。聖馬力諾這個比香港更小的國家於今屆連贏兩面獎牌，再次證明人定勝天天勝人，於賽場從沒定理才吸引了不少網民支持。

早前以推前單曲《聖馬力諾之心》的Dear Jane亦因此被網民再次提起，其《聖馬力諾之心》的Youtube MV亦有不少網民留言再推post，有網民說「聖馬力諾可能聽完呢首歌鼓勵所以拎到獎」、「重恭喜聖馬力諾獲得第一面奧運獎牌！有咩方法可以令到當地市民知道呢首歌呢」，亦有網民指Dear Jane為聖馬力諾取得零的突破，建議Dear Jane再作首「香港之心」。

相關新聞：

東京奧運｜美國體操女王確定退賽 將不參戰個人跳馬及高低槓決賽

東京奧運｜新設男女混合賽事 英國連奪兩金

東京奧運｜新飛魚迪素奪第3金 破世績贏100蝶

東京奧運︱贏伍家朗的那個男人再創歷史 爆冷再挫南韓世青冠軍入4強