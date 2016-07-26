東京奧運｜聖馬力諾之心 3.4萬人口奪首面獎牌

東京奧運就是個不斷創造奇蹟的地方，其中比香港島面積還小、人口只有約3.4萬的聖馬力諾(San Marino)，於周四女子飛碟射擊賽中，由選手Alessandra Perilli贏得銅牌，是該國的首面奧運獎牌。

聖馬力諾槍手Alessandra Perilli於周四的女子飛碟射擊賽中以29分勇奪銅牌，是奧運史上取到獎牌的最細國家；金牌和銅牌分別由斯洛伐克及美國選手奪得。

鬥足3屆奧運終贏獎牌

過去聖馬力諾是常做炮灰的一羣，33歲的Alessandra Perilli亦不例外，2012年倫敦奧運她亦打入射擊決賽，只是在最後關頭射失，錯失登上頒獎台的機會。2016年里約奧運時她又錯過了決賽，只是她堅信勝利會哪天光臨，狂輸不緊要，5年後終於創造歷史。

賽後，Alessandra Perill坦言自己是個怕輸的人，仍然扮勇敢去挑戰奧運：「我很激動，倫奧後經過9年時間我終於登上頒獎台，當時我只得第四名而我是極為失望。我很高興、又很失望，因為我可以做得更好，不過這已經是聖馬力諾首面獎牌，我亦不知道之後會發生甚麼。我是不是女主角？不用太誇張了。」

聖馬力諾是意大利境內的「國中國」，其面積只有61.2平方公里，比香港島的面積還小，是世界第五細的國家。而在這只有33,600人口的小國，卻出產了一名奧運獎牌選手。另外，早前小國百慕達贏得女子三項鐵人奧運金牌。

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