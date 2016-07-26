東京奧運｜艾素臣打破中國壟斷 直落兩盤擊敗諶龍奪金

周一東京奧運羽毛球男單決賽，丹麥球手艾素臣於全場控制戰局下，直落兩盤擊敗中國的諶龍，首次贏得奧運金牌，並打破了中國於男單連贏3屆的壟斷局面。

力爭衛冕奧運金牌的中國羽毛球手諶龍，於周一面對丹麥長人艾素臣，首局艾素臣已經控制了整個戰局，其網前攻勢如同有了導航，每一球似是預計了對手下一步回球，早一步於網前起動搶攻，連向來球路穩健的諶龍都抵擋不住其攻勢。艾素臣於最多領先達7分下，首局以21:15勝出。

次局諶龍主動出擊，多次嘗試拉對角，然後以一記大斜線扣殺取分，只是這些高難度進攻不時自己打出界。相反，艾素臣守得穩，其進攻近乎零失誤，直接扣殺準如貼著單打線落地，令諶龍無法抵抗，半場領先11:7後，艾素臣於休息後擴大領先優勢，最後以21:12直落兩盤勝出。

諶龍集齊3種顏色獎牌

今次奧運金牌是艾素臣的首面奧運金牌，亦打破了連續三屆男單金牌由中國奪得的紀錄。諶龍亦收穫了三屆奧運會不同顏色的獎牌：2012年銅牌、2016年金牌及2020年銀牌。

另一邊廂的銅牌戰，印尼男單金廷直落兩局戰勝危地馬拉選手科頓，終止了後者今屆奧運的神奇之旅。

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