東京奧運｜菲律賓首金選手獲贈逾900萬獎金 地產商送兩層樓生活無憂

奧運金牌應該有多少獎金？身為中學校監的林大輝曾承諾，只要香港花劍選手張家朗贏得獎牌，便讓後者做業主，唯最後只會捐出250萬元，被網民質疑「走數」。另一邊廂，菲律賓舉重女選手迪雅茲（Hidilyn Diaz）為菲國贏得首面奧運金牌後，已獲得一座別墅及一間公寓。

菲律賓年均收入僅31萬披索

到底一面金牌有多重？菲律賓舉重女選手迪雅茲於女子55公斤級比賽中，以224公斤的總成績獲得金牌，這亦是菲律賓首面奧運金牌。迪雅茲這一舉不只為國舉起榮譽，亦令她成為國家最火紅人物，當地多個機構都爭相向她發獎勵及獎金，現時合計已有價值5,850萬披索（約903萬港元）的獎勵及獎金。

據指當地調查，菲律賓全國人民年均收入所得只有31萬披索，相比下迪雅茲可是一夜改變了人生，其中她更不用當「樓奴」，因為她先後獲地產商送贈一座位於首都馬尼拉的別墅，以及一間在伊斯特伍德市價值1,400萬披索的公寓，兩層樓在手遠遠幸福過香港的「樓奴」。

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