東京奧運｜落敗選手抬起第4名慶祝 日網民讚揚高尚情操

在東京奧運女子滑板公園賽，賽後出現溫暖的一幕。於最後一輪演出失手的日本選手岡本碧優，在完成比賽後獲得其他參賽選手抬起，以表揚其表現。這一幕在日本網上獲高度評價，讚揚選手間的溫暖以及高尚的表現。

今屆奧運新增的滑板項目，被視為年輕的競技之餘，亦是一項容許失誤的運動。無論是公園賽還是早前的街頭賽，選手不斷從滑板上掉落，而選手間不斷互相鼓勵及支持，超越比賽的勝負。

在今日的公園賽，由於比賽是選手不斷在碗形的比賽場內進行花式，直至掉落或在時間結束下完成，其中包括前3名選手都是不斷出現失誤，比賽期間選手互相激勵。其中岡本碧優雖然最終失落獎牌，但賽後澳洲的Poppy Olsen、美國的Bryce Wettstein等選手上前抬起岡本。

日本網民就指「岡本選手獲外國選手的支持和鼓勵，感到相當的溫暖和歡樂」、「她們全部都應該獲得奧運和平獎」，前日本女足代表岩清水梓亦大讚選手間的互相鼓勵，令她非常感動。

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