東京奧運｜蘇慧音反勝為敗出局 教練李靜：輸經驗

周日東京奧運乒乓球女單第2圈，蘇慧音先勝後敗，以2:4不敵西班牙的肖瑤茜，教練李靜賽後認為，愛將輸在比賽經驗。

23歲的蘇慧音首次出戰奧運便直入第2圈，面對西班牙的中國裔球手肖瑤茜，以11:7先拔頭籌。肖瑤茜企穩陣腳後，以11:6追成平手。第3局，蘇慧音一度領先3分，但仍然反勝為敗，連續輸兩局8:11，落後局數1:3。

曾在U21女單登上世界第1位的蘇慧音，在第5局終於回復發球優勢，憑發球取得7分，以11:8追回一局。可惜，這位拔萃女書院畢業生在關鍵的第6局，未能改善接發球的失誤，雖然曾經領先，但仍輸9:11，行人止步。

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蘇慧音：好多時猶豫不決

教練李靜賽後認為17歲便代表港隊的蘇慧音已打得不錯：「希望單打的失利不會影響她在團體賽的表現。她在最後有點亂，回去檢討時希望幫助她重拾信心。女子球手比較容易緊張，輸比賽經驗，因為我們沒有比賽，歐洲卻有很多比賽，這點影響很大，正常來說，她有很大機會贏。」

蘇慧音則表示：「我覺得自己發揮得不太好，很多時猶豫不決，有時候知道對手會打哪兩個點，但比賽時便發揮不到，身體無法跟上。比賽時我沒有想是奧運或其他比賽，任何比賽對我來說都同樣重要。」