東京奧運｜西班牙加時反勝晉4強 日本12碼氣走新西蘭

奧運男子足球項目，今日(31日)進行到8強賽事，其中分組表現一般的西班牙，面對非洲球隊科特迪瓦在兩度落後之下，追平對手2:2，並在加時反勝5:2晉級。至於衞冕金牌的巴西，就以1:0擊敗埃及。

分組1勝2和的西班牙，開賽10分鐘就被效力曼聯的科特迪瓦守將艾歷拜利（Eric Bailly）攻破大門，之後丹尼爾奧莫（Dani Olmo）30分鐘為西班牙扳平。下半場大部份時間雙方都未有入球，直到補時1分鐘，科特迪瓦由超齡球員的麥斯加度（Max Gradel）為球隊再度領先。但補時3分鐘，西班牙由剛後備入替的拉菲爾美亞（Rafael Mir）射入扳平。

比賽進入加時階段，西班牙先由奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）射入12碼反先，之後拉菲爾美亞再梅開二度，令西班牙加時反勝5:2晉級。

巴西1球小勝埃及

至於另一場8強，衞晃金牌的巴西於37分鐘由馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）建功，以1:0小勝埃及晉級。巴西在4強的對手，將會是在另一邊廂，以6:3大破南韓的墨西哥。

日本4強惡鬥西班牙

分組賽表現出的東道主日本，在另一場面對新西蘭，全場21次攻門未收獲1球之下，與對手120分鐘踢成0:0，最終要互射12碼分勝負。12碼階段日本4射全中，而新西蘭就有卡卡斯（Liberato Cacace）及基頓路易斯（Clayton Lewis）射失，最終日本以總比數4:2淘汰新西蘭，4強會對西班牙。

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