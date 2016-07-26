東京奧運｜西班牙加時險勝日本 決賽硬撼巴西

周二東京奧運男子足球準決賽，西班牙與日本激戰120分鐘，憑馬高阿辛斯奧於115分轟入靚波，小勝1:0，將於決賽大戰淘汰了墨西哥的巴西。

西班牙派出強陣，6名正選球員都曾出戰歐國盃，包括翼鋒奧耶沙巴爾、丹尼爾奧莫、中場柏迪，但在上半場一直受制於日本的嚴密防線，而且奧耶沙巴爾、拉菲爾美亞數度錯失機會，互無紀錄完成半場。

易邊後，狂牛兵團原本憑米基爾馬連奴博得12碼，但被VAR推翻，就算在尾段谷一段，但奧耶沙巴爾、拉菲爾美亞仍然敗家，無法破網，兩軍以0:0進入加時。

日本之後加強壓力，多番於禁區獲得機會，只是未能轉化為入球。115分鐘，後備入替的馬高阿辛斯奧在右路轉身，以左腳射入遠柱，西班牙驚險地以1:0力克日本，史上第4次晉身決賽。

巴西互射12碼淘汰墨西哥

同日較早時間進行的另一場準決賽，巴西與墨西哥在90分鐘都未能取得入球，最接近是巴西隊長丹尼爾於上半場主射罰球，但被奧祖亞撲出，雙方進入加時。

加時30分鐘後仍然是0:0，以互射12碼分勝負。墨西哥頭兩輪都宴客，相反先射的巴西有丹尼爾、加比爾馬天尼利、般奴古馬雷斯、雲連亞卡維奴全部射入，以4:1取勝，成為49年來首支連續3屆晉身決賽的球隊。

決賽在8月7日舉行，由巴西大戰西班牙，銅牌戰則於6日上演，日本硬撼墨西哥。

女子足球方面，8月6日的決賽由加拿大鬥瑞典，8月5日的銅牌戰由美國對澳洲。

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