東京奧運｜西班牙男足悶和埃及 南韓爆冷不敵新西蘭

東京奧運男子足球項目今日（22日）展開首場分組賽，其中派出多名歐國盃成員的西班牙，面對埃及只能踢成0:0，而南韓亦意外以0:1不敵新西蘭；A組的法國亦以1:4大敗給墨西哥。至於東道主日本對南非最終可如期展開。

早派出多名年輕球員出戰歐國盃的西班牙，去到奧運仍保持頹勢表現，今仗面對最終未徵召穆罕默德沙拿的埃及，派出逾半隊歐國盃戰將上陣。然而，面對以本土球員為主的埃及，全場10次攻門僅5次中目標，但未能收獲1球。多名歐國盃戰將包括柏迪（Pedri）、奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）及丹尼爾奧莫（Dani Olmo）未見有表現，最終只能與埃及打成0:0。

至於有西甲華倫西亞攻擊中場李康仁，以及法甲波爾多黃義助上陣的南韓，面對派出英超般尼前鋒基斯活特（Chris Wood）上陣的新西蘭，全場12次攻門僅得2次中目標，相反對手新西蘭全場2射1中，並憑基斯活特70分鐘建功，以1:0擊敗南韓，爆冷取得首捷。

法國1:4不敵墨西哥

另外，擁有曾為法國取得2016年歐國盃亞軍前鋒基格納（Andre-Pierre Gignac）在陣的法國隊，竟以1:4不敵墨西哥。兩隊上半場本來打成0:0，但換邊僅2分鐘墨西哥就攻破法國隊的大門，之後55分鐘再入球。而法國一度由基格納於69分鐘射入12碼追近，但球隊再於80分鐘及補時1分鐘再失兩球，終以1:4大敗。

女子壘球日本美國二連勝

在女子壘球項目第2日的比賽，日本在延長戰以3:2擊敗墨西哥取得二連勝，而美國亦以1:0小勝加拿大，至於意大利則以0:1不敵澳洲。