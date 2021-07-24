東京奧運｜謝影雪鄧俊文首戰險勝大馬組合 明戰國家隊王懿律黃東萍

東京奧運羽毛球混雙分組賽，香港組合鄧俊文與謝影雪，首戰面對世界排名第7，馬來西亞的陳炳橓及吳柳瑩。港隊雖然先勝1局領先，但之後卻以10:21的比分大敗給對手被追平，不過港隊之後穩住陣腳，再贏一局21:16，以2:1擊敗對手取得首捷。而鄧俊文與謝影雪明日將會對上世界排名第3，中國的王懿律與黃東萍。

2018年亞運銀牌組合鄧俊文及謝影雪，在該屆賽事的準決賽正是擊敗陳炳橓及吳柳瑩晉身決賽。港隊組合首局雖然與對手打得很貼近，但仍以21:18先取得首局。不過第二局港隊突然表示大跌，大馬組合竟以11分之差的21:10擊敗港隊組合追平局數。

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然而鄧俊文及謝影雪在第三局穩住陣腳之後，成功以21:16擊敗陳炳橓及吳柳瑩，以局數2:1勝出。港隊組合下一仗會對王懿律及黃東萍，該支國家隊組合，在另一場比賽以2:0擊敗德國的Mark Lamsfuß及Isabel Herttrich，然而過程並不輕鬆。在今屆奧運混雙分組賽，前2名球隊可以取得半準決賽的出線資格，因此港隊再贏一場已可鎖定出線。