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東京奧運｜謝影雪鄧俊文首戰險勝大馬組合　明戰國家隊王懿律黃東萍
2021-07-24
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東京奧運羽毛球混合雙打鄧俊文謝影雪馬來西亞陳炳橓吳柳瑩王懿律黃東萍中國德國Mark LamsfußIsabel Herttrich
東京奧運｜謝影雪鄧俊文首戰險勝大馬組合　明戰國家隊王懿律黃東萍
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港隊組合鄧俊文（左）與謝影雪，在羽毛球混雙首戰險勝馬來西亞組合。(路透社)

東京奧運羽毛球混雙分組賽，香港組合鄧俊文與謝影雪，首戰面對世界排名第7，馬來西亞的陳炳橓及吳柳瑩。港隊雖然先勝1局領先，但之後卻以10:21的比分大敗給對手被追平，不過港隊之後穩住陣腳，再贏一局21:16，以2:1擊敗對手取得首捷。而鄧俊文與謝影雪明日將會對上世界排名第3，中國的王懿律與黃東萍。

2018年亞運銀牌組合鄧俊文及謝影雪，在該屆賽事的準決賽正是擊敗陳炳橓及吳柳瑩晉身決賽。港隊組合首局雖然與對手打得很貼近，但仍以21:18先取得首局。不過第二局港隊突然表示大跌，大馬組合竟以11分之差的21:10擊敗港隊組合追平局數。

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中國的王懿律（右）及黃東萍首戰擊敗德國組合。(美聯社)

然而鄧俊文及謝影雪在第三局穩住陣腳之後，成功以21:16擊敗陳炳橓及吳柳瑩，以局數2:1勝出。港隊組合下一仗會對王懿律及黃東萍，該支國家隊組合，在另一場比賽以2:0擊敗德國的Mark Lamsfuß及Isabel Herttrich，然而過程並不輕鬆。在今屆奧運混雙分組賽，前2名球隊可以取得半準決賽的出線資格，因此港隊再贏一場已可鎖定出線。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜謝影雪鄧俊文首戰險勝大馬組合　明戰國家隊王懿律黃東萍-277223
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