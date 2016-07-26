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東京奧運｜謝思埸王宗源包辦金銀牌　英國選手得第3
29 分前
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東京奧運謝思埸王宗源跳水男子3米板Jack Laugher中國
東京奧運｜謝思埸王宗源包辦金銀牌　英國選手得第3
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謝思埸決賽表現穩定。(路透社)

東京奧運跳水項目，今日(3日)進行男子3米板的準決賽及決賽。中國的謝思埸與王宗源包攬金銀牌。

男子3米板今早先進行了準決賽，謝思埸及王宗源已分別取得前兩名晉級，但英國的Jack Laugher僅次兩名中國選手排第3。

在男子雙人3米板攜手奪金，謝思埸在今場決賽的表現較年輕的王宗源穩定。謝思埸在首兩跳的表現分別取得91.8及89.1，將其他選手拉開。相反王宗源在第2跳僅得84分，一度被Jack Laugher反超。

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謝思埸勝出後與王宗源擁抱。(路透社)

然而第3跳王宗源在其3.9難度的向前翻騰兩周半轉體三周屈體，並取得85.8分，加上Jack Laugher未能保持表現，被王宗源反超。而其後的3跳，中國兩位選手都未有失準，縱使Jack Laugher在第5跳的向前翻騰四周半抱膝取得96.9的高分，但中國的兩名選手仍保住前2的成績。

謝思埸結果以558.75分，奪得金牌，而王宗源則僅得534.9得銀牌，而上屆里約奧運銀牌得主Jack Laugher，最終得518.00分，僅得銅牌。

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喜極而泣的謝思埸獲教練團安慰。(路透社)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜謝思埸王宗源包辦金銀牌　英國選手得第3-278685
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