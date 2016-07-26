東京奧運｜貝鈞奇冀爭取更多資源 體育專員稱將檢視精英制度門檻

東京奧運落幕，港隊今屆獲得史無前例的1金2銀3銅佳績。東奧香港代表團長貝鈞奇形容，港隊是成績「創造歷史」，認為香港運動員「好爭氣」，成功獲得預期中理想得到的獎牌數目，反映備戰工作做得充足，並希望能透過今次經驗，以爭取更多資源和社會關注，對體壇未來發展感到樂觀。

貝鈞奇指，港隊在當地的籌備和訓練大致上順利，疫情下市民會擔心運動員在選手內會否受感染，但港隊成員在村內遵守大會規則，包括每日檢測、量度體溫等。貝指，大部分港隊成員今日會回港，但李慧詩等單車隊成員將直接飛抵上海，積極備戰全運會。貝認為，港府今次買入奧運播映權讓五間電視台播映，加上運動員的努力，引起社會對奧運的熱潮。他指，希望爭取更多資源，尤其為冷門、未獲重視但有機會爭取獎牌的項目。

楊德強：精英制度門檻不能太低

對於現時政府為運動投入的資源，體育專員楊德強強調，有意見認為政府只會對有獎牌的項目才給予支持並非事實，並稱現時有60個體育項目獲康文署資助，每年有數億元資助金，當中20個表現較好的項目符合「精英體育資助制度」，佔三分之一，楊認為比例不算少，其中空手道、劍擊、馬術等都是近年引入的項目。

不過，楊德強認為有需要全面檢視是否需要檢視進入精英制度的門檻，包括計分方法等，會諮詢體育總會、運動員及教練，但強調門檻不能太低，「個個都可以去到精英制度嘅，咁就唔係精英啦」，因此不會全數60個康文署資助的體育項目都納入精英制度。

另外，不少運動員都是輟學投身訓練，楊德強稱過去多年有增加資源，讓運動員選擇全職訓練，或領取獎學金兼顧學業和訓練，而且當局已與本港數間大學合作，讓運動員就讀大學修學期，由本來規定的4年延長至8年，例如劍擊運動員蔡俊彥則剛在港大畢業、空手道劉慕裳亦是城大畢業生；若運動員退役後想從投校園，當局都會提供資助。楊稱，會考慮將支援措施提早至中學階段推行，讓有潛質運動員有更好選擇。

啟德體育園料可申辦國際賽事

至於興建中的啟德體育園，楊德強稱進度良好，期望在2023年落成，園內設施包括可容納5萬人的主場館、1萬人的室內體育館及5,000人的室外運動場等，屆時可申辦更多國際賽事，例如排名賽、計分賽等，讓本港運動員可佔主場之利，爭取更多巴黎奧運的入場券。他預計，本港明年起可陸續復辦大型賽事。

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