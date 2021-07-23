Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
東京奧運｜賽艇港將洪詠甄初賽小組第4 明復活賽爭出線
2021-07-23
#Hashtags
初賽復活賽東京奧運賽艇港將洪詠甄
東京奧運｜賽艇港將洪詠甄初賽小組第4 明復活賽爭出線
news-images
東京奧運｜賽艇港將洪詠甄初賽小組第4 明復活賽爭出線 (港協暨奧委會)

出戰女子單人雙槳艇初賽的洪詠甄，是東京奧運首名登場的香港選手，在海之森水上競技場，以8分17秒79完成賽事，排小組第4名，錯過直接進入半準決賽的機會，落入復活賽。

女子單人雙槳艇今日初賽，分6組作賽，洪詠甄位於第3組的第4線道，與中國、摩洛哥、波多黎各及來自俄羅斯奧委會的運動員角逐3個直入半準決賽的席位。21歲的洪詠甄學艇僅5年，就取得奧運資格，在奧運中首度亮相，賽事更由前雙人雙槳隊友李嘉文旁述。

相關新聞：東京奧運每日焦點︱開幕禮今晚舉行　港將洪詠甄率先上陣 (附直播詳情)

洪詠甄在頭500米時位列第3名，與波多黎各的Veronica Toro Arana叮噹馬頭，在完成1000米時，洪詠甄仍穩站第3位，可惜到最後500米，洪詠甄開始氣力不繼，跌至第4名。雖然洪詠甄排第4名，未能直接晉級半準決賽，但明早將再出戰復活賽，爭取以頭2名重返半準決賽。

洪詠甄於賽後表示，原本希望直入半準決賽，得以藉休息時間出席開幕禮，如今將要專心備戰。她說，首1,000米能掌握節奏，但當另一隻艇並排時，自己變得緊張，未能發揮戰術，其後失去了節奏。洪詠甄希望復活賽保持首1,000米的表現，後半程亦能重拾水準。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜賽艇港將洪詠甄初賽小組第4-明復活賽爭出線-277138
#Hashtags
初賽復活賽東京奧運賽艇港將洪詠甄
Am730

足球｜adidas推出X Speedflow 美斯回歸speed系列

東京奧運每日焦點︱開幕禮今晚舉行　港將洪詠甄率先上陣 (附免費直播詳情)

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
足球｜adidas推出X Speedflow 美斯回歸speed系列
Am730
Am730
東京奧運每日焦點︱開幕禮今晚舉行　港將洪詠甄率先上陣 (附免費直播詳情)
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多