東京奧運｜身高僅151cm！「小巨人」劉慕裳曾因對打傷面 與「193劍神」張家朗同校

空手道港將劉慕裳(Grace)將於今晚出戰空手道女子個人形銅牌戰，由於下屆巴黎奧運不設空手道賽，今次可能是劉慕裳唯一一次出戰奧運！

空手道「形女」劉慕裳｜哥哥劉知名也是空手道代表隊

現年29歲的劉慕裳，曾獲得女子個人形世界排名第3位。年長她3年的哥哥劉知名也是香港空手道代表隊成員，目前在男子個人形世界排名20。

單在鏡頭下，實在看不出劉慕裳的身高(又或者已被她的氣場震懾！)原來她只有1.51米！哥哥形容妹妹如「小巨人」，不過個人形除了講求力量、流暢性和馬步，眼神、面部表情亦有影響，所以身高沒有太大影響。

空手道「形女」劉慕裳｜學空手道全因動作靚

劉慕裳年幼時在哥哥的薰陶下學習空手道，全因為她覺得空手道的拳姿很有型，她自小也有學習芭蕾舞，筋骨夠鬆，令她學空手道更易上手。她亦很有運動天分，小四時，已是校內的運動健將，身兼短跑、足球、籃球、羽毛球及乒乓球等校隊的隊員。慕裳在11歲開始正式練習空手道，一開始練習「對打」，亦參加過比賽，但因為曾經令臉部受傷，她不想媽媽擔心，於是改練「個人形」（套拳），她認為套拳動作漂亮，講求速度和動感，很適合其個人特色及風格。

劉慕裳在16歲開始代表香港參加國際比賽，19、20歲開始每年到日本集訓兩次，打下不錯的基礎。直至2015年開始成為全職空手道運動員。劉慕裳在世界排名長期位居前列，更於2018年世錦賽勇奪銅牌，被視為今年東京奧運港隊的獎牌希望。

空手道「形女」劉慕裳｜客串電影《空手道》杜汶澤隔空打氣

作為本地知名的空手道運動員，劉慕裳及劉知名曾在2017年客串演出香港電影《空手道》。該片由由杜汶澤自編自導自演，他自己本身都有習空手道，他日前在Facebook透露，本在數年前已決定前往日本觀看東奧空手道賽事，但無奈因疫情關係令計劃落空，他更多次在Facebook為劉慕裳打氣！

空手道「形女」劉慕裳｜張家朗讀同一中學

劉慕裳在香港城市大學修讀創意媒體榮譽理學士，並就讀位於沙田的林大輝中學，早前奪得男子鈍劍個人賽金牌的「193劍神」張家朗也是她的中學師弟！

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空手道「形女」劉慕裳｜平日愛影相

甚有運動細胞的慕裳，另一興趣是影相，她的IG大部分都是平日練習的相片，也有不少生活及旅行照，她曾在IG寫道：「我諗係人都知我好喜歡影相，或者有啲人唔明點解我咁鍾意影相，可能係當我老咗嘅時候，我怕自己會唔記得同邊啲人一齊癲過，經歷過啲咩，去過咩地方。」