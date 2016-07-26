東京奧運｜近6次鬥黃雅瓊鄭思維僅1勝 鄧俊文謝影雪：凡事都有可能

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪於今日東京奧運8強戰勇挫英國組合，將會在明日4強面對排名世界第一的中國組合黃雅瓊/鄭思維。港隊過去對賽紀錄佔下風，但謝影雪便指「實力有距離，但咩都有可能，抱住衝擊佢哋的心態去打」。

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪歷史性打入東京奧運4強，這對左手拍檔愈戰愈勇，將會在周四早上力抗頭號種子、中國的黃雅瓊/鄭思維。一對港將於賽後表示，級八強後已放開心態一拼：「本身目標是打入8強，所以晉級後的心態都放得更開。殺4強是一個很大的驚喜，再加上成功復仇就特別興奮。」

謝影雪指要衝擊對手

翻查紀錄，鄧俊文/謝影雪自2018至2020年6對黃雅瓊/鄭思維，當中只有2018年馬來西亞大師賽贏得冠軍，謝影雪亦指今仗十分難打，但兩人都會盡力一拚：「教練有提醒我們，凡事都有可能，盡量保持相信的心態，抱著衝擊他們的心態去打。」

近6次鄧俊文/謝影雪與黃雅瓊/鄭思維交手成績

2020年12月馬來西亞大師賽16強

鄧俊文/謝影雪 0:2 黃雅瓊/鄭思維

2018年9月中國公開賽4強

鄧俊文/謝影雪 0:2 黃雅瓊/鄭思維

2018年8月亞運決賽

鄧俊文/謝影雪 0:2 黃雅瓊/鄭思維

2018年4月亞錦賽8強

鄧俊文/謝影雪 0:2 黃雅瓊/鄭思維

2018年1月印度大師賽8強

鄧俊文/謝影雪 0:2 黃雅瓊/鄭思維

2018年1月馬來西亞大師賽決賽

鄧俊文/謝影雪 2:1 黃雅瓊/鄭思維

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