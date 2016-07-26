東京奧運｜逃走烏干達選手回國被控與官員串謀 拘留5日後獲保釋

早前抵達日本之後，以在烏干達生活困難為由，擅自離開訓練營並尋求在日本工作的烏干達舉重代表Julius Setitreco，在被送回國之後，一直被當局拘留查問。該國執法部門懷疑Julius Setitreco與該國相關官員合謀，直至昨日才被獲准保釋。

Julius Setitreco於今年6月隨烏干達代表團到日本作奧運賽前集訓，但之後因為不獲參賽資格，在中途突然離開烏干達入住的酒店，並向名古屋方向離開，之後在鄰近的三重縣四日市被尋回，隨即遣送返國。

不具參賽資格仍獲准出發赴日

Julius Setitreco在回國後，被執法部門拘留查問，至28日獲當局批評保釋。據執法部門表示，由於Julius Setitreco應該早就知道不具備奧運參賽資格，但仍獲准出發去日本，懷疑Julius Setitreco是與有關部門的官員勾結，以令Julius Setitreco可以出發到日本。

Julius Setitreco獲准保釋後表示，是5日來首次獲得自由，而Julius Setitreco的母親則指，其兒子是無辜。

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